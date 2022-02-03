Denizli ve Uşak'ta Regaip Kandili idrak edildi
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Denizli ve Uşak'ta Regaip Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.
Denizli ve Uşak'ta Regaip Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.
Pamukkale ilçesinde Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camisi'nde düzenlenen programa vatandaşlar ilgi gösterdi.
Akşam namazının kılınmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda mevlit okundu, dualar edildi.
Regaip Kandili programına eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de katıldı.
Programın ardından lokma ve kandil simidi ikram eden Zeybekci, vatandaşların kandilini kutladı. ???????
Uşak
Uşak'ta da Regaip Kandili dolayısıyla kentteki çeşitli camilerde program düzenlendi.
Tarihi Ulu Cami'de düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okunup, dua edildi.
Camilere gelen vatandaşlar, dua okunmasının ardından namazını kıldı.
Kentteki çeşitli camilerde de Türk Kızılay Uşak Şubesince kandil simidi dağıtıldı.