Kendisine seslenen valiyi tanımamıştı! Gündemdeki dönerci ilk kez konuştu
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Kendisine seslenen valiyi tanımamıştı! Gündemdeki dönerci ilk kez konuştu

19.10.2020 10:48 | Son Güncelleme: 19.10.2020 11:36

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, dün kent genelinde yaptığı koronavirüs denetimi sırasında bir döner ustasının umursamaz tavırlarına sinirlenerek işletmeyi kapatma talimatı vermişti. Kendisini uyaran kişinin vali olduğunu bilmediğini söyleyen usta, "Hayırlı işler demiş ama ben duymadım" dedi.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, kentte koronavirüs denetimi için dolaşırken bir dönerciye yaklaştı. Dönerci ustasının eldiven takmadığını gören Vali Atik, ustayı uyardı. Usta, uyarıyı dikkate almayarak döner kesmeye devam ederken bu duruma sinirlenen Atik, polis ekiplerine işletmeyi kapatma talimatı verdi.

VALİ TEPKİLER SONRASI ÖZÜR DİLEDİ

Olay kısa sürede gündem oldu ve Vali Atik'e davranışı nedeniyle tepki gösterildi. Tepkiler sonrası açıklamada bulunan Vali Atik, "Gün boyu yapılan denetimin getirmiş olduğu yorgunlukla işletme çalışanı ile yaşanan diyalogda şahsımın yaklaşımı, üslubum ve kullandığım ifadenin gönül kırıcı bir yaklaşım içermesi hakikaten beni de üzdü. Bu sebeple vatandaşımızdan bu tutum ve yaklaşımım sebebiyle özür diliyorum. İşletmemiz vatandaşımıza hizmet vermeye devam ediyor ve inşallah yaşanan bu üzücü görüntüyü işletmemizi ziyaret ederek nezaket ve tevazuyla telafi edeceğiz. Bizler milletimiz için varız. Bizler milletimizin hizmetkarıyız. Devlet millet için vardır. Umuyor ve diliyorum ki birlik ve beraberlik içerisinde daha sakin daha duyarlı daha vakur bir duruşla bu süreci hep birlikte atlatacağız. İnanıyorum ki salgınla mücadeleyi milletimiz kazanacak. En kısa sürece bu topraklardan koronavirüs illetini hep birlikte yeneceğiz" ifadelerini kullanarak özür diledi.

"SICAKTA ELDİVENLE ÇALIŞMANIN MÜMKÜN OLMADIĞINI SÖYLEDİM"

Dönerci ustası olan 32 yaşında Ali Arıca, konuyla ilgili olarak Sözcü'ye konuştu. Kendisini uyaran kişinin vali olduğunu bilmediğini söyleyen Arıca, "Hayırlı işler demiş ama ben duymadım. 'Dönerci' diye seslendiği zaman duydum. Efendim dedim. 'Eldivensiz çalışmanın yasak olduğunu bilmiyor musun?' diye sordu. Ben de hemen arkadaşlarımdan eldiven istedim. Getireceklerini söyledim. Sıcakta dönerin başında eldivenle çalışmanın mümkün olmadığını söyledim" dedi.

"KULLANCIĞIMIZ PLASTİK ELDİVENLER SICAK NEDENİYLE SAĞLIKSIZ ORTAM OLUŞTURUYOR"

Açıklamalarına devam eden Arıca, "'İşletmeyi kapatın. Gereğini yapın. Kapatıyoruz' dedi. Onun dışında bir diyaloğumuz olmadı. Tüm bunlar eldiven takmadığımız için yaşandı. Biz döner başında görevli ustalar eldiven takma mecburiyetinde değiliz. Zaten kullandığımız plastik eldivenler sıcak nedeniyle daha sağlıksız bir ortam oluşturuyor, eriyorlar" ifadelerini kullandı.

"HİJYEN KONUSUNDA ÇOK DİKKATLİYİZ"

Diğer birimde çalışan iş arkadaşlarının sürekli olarak eldiven kullandığını vurgulayan Arıcı, "Özellikle paketteki arkadaşlar mutlaka eldiven kullanıyor. Bizler burada çalışanız. Sıkı kurallarımız var, hepsine uyuyoruz. Özellikle hijyen konusunda çok dikkatliyiz" şeklinde konuştu.

Kendisine seslenen valiyi tanımamıştı! Gündemdeki dönerci ilk kez konuştu

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Haber Yorumları (3)
KRAL: malesef valisin ama halk seni tanımıo. demekki suçhalkta değil sende.
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BARBAROS: vali halktan kopuk yapılan işten kopuk göstermelik denetleme basının önünde böyle madara olunur işte sonrası özür, sayın vali bence hiç çıkma makamından
Cevap Yaz 6 18 Yayından Kaldır
DADAŞ: Sende Latex olanı kullan usta , sonuçta insan sağlı
Cevap Yaz 15 1 Yayından Kaldır
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