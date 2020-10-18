Denizli Valisi Atik döner ustasına sinirlenip "İşletmeyi kapatın" talimatı verdi! Tepkiler üzerine özür diledi
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Denizli Valisi Atik döner ustasına sinirlenip "İşletmeyi kapatın" talimatı verdi! Tepkiler üzerine özür diledi

18.10.2020 12:21 | Son Güncelleme: 18.10.2020 13:10

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, kentte koronavirüs denetimi için dolaşırken bir dönerciye yaklaştı. Dönerci ustasının eldiven takmadığını görünce, ustayı uyardı. Ustanın uyarıyı dikkate almayarak döner kesmeye devam etmesine sinirlenen Atik, polis ekiplerine işletmeyi kapatma talimatı verdi. Atik, yaşanan olaya gelen tepkiler üzerine özür diledi.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda koronavirüs denetiminde bulundu

"İŞLETMEYİ KAPATIYORUZ"

Vali Atik, yaklaştığı bir dönercide çalışanların eldiven takmadığını görünce önce uyarıda bulundu, Vali'yi tanımayan çalışan işini yapmaya devam etti.

Döner satan bir işletmeye giden Vali Atik, selam verdiği döner ustasının işine devam etmesine sinirlendi. Döner ustasına "Eldivenin nerede?" diye soran Vali Atik, sonra da patronunu sordu. Dönercinin umursamaz tavrı karşısında Atik, yanındaki yardımcısına "faaliyetten men ediyoruz, işletmeyi kapatıyoruz" diyerek sinirli bir şekilde yoluna devam etti.

Polis ekiplerine de işletme hakkında tutanak tutulup, kapatılması talimatını verdi. O görüntüler sosyal medyada bir hayli tepki çekti.

VALİ ATİK GELEN TEPKİLER ÜZERİNE ÖZÜR DİLEDİ

Gelen tepkilerin ardından bir açıklama yapan Vali Atik, özür diledi. 'Bugüne değin birçok denetime katıldıklarını, vatandaşın sorunlarını dinlediklerini, salgına karşı verilen mücadeleyi lisanımünasiple anlatmaya çalıştıklarını' vurgulayan Vali Atik, "Bahse konu esnafımız ile yaşanan diyalogdaki görüntüler tüm ayrıntılarıyla incelendiğinde başı sonu detaylıca bakıldığında konunun teferruatı ve süreçteki hassasiyetimiz, vatandaşımızı koruma anlayışımız daha net anlaşılacaktır." diye konuştu.

Kurallara uyma konusunda çağrı yapmayı sürdüreceğini belirten Vali Atik, şu değerlendirmede bulundu:

"Gün boyu yapılan denetimin getirmiş olduğu yorgunlukla işletme çalışanı ile yaşanan diyalogda şahsımın yaklaşımı, üslubum ve kullandığım ifadenin gönül kırıcı bir yaklaşım içermesi hakikaten beni de üzdü. Bu sebeple vatandaşımızdan bu tutum ve yaklaşımım sebebiyle özür diliyorum. İşletmemiz vatandaşımıza hizmet vermeye devam ediyor ve inşallah yaşanan bu üzücü görüntüyü işletmemizi ziyaret ederek nezaket ve tevazuyla telafi edeceğiz. Bizler milletimiz için varız. Bizler milletimizin hizmetkarıyız. Devlet millet için vardır. Umuyor ve diliyorum ki birlik ve beraberlik içerisinde daha sakin daha duyarlı daha vakur bir duruşla bu süreci hep birlikte atlatacağız. İnanıyorum ki salgınla mücadeleyi milletimiz kazanacak. En kısa sürece bu topraklardan koronavirüs illetini hep birlikte yeneceğiz."

Denizli Valisi Atik döner ustasına sinirlenip 'İşletmeyi kapatın' talimatı verdi! Tepkiler üzerine özür diledi
Denizli Valisi Atik döner ustasına sinirlenip 'İşletmeyi kapatın' talimatı verdi! Tepkiler üzerine özür diledi

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Haber Yorumları (16)
BOŞYAPMAYIN: ÖZÜR DİLENECEK Bİ DURUM YOK. Adam maske ve eldiven takmayıp insan sağlığını tehtit etsin uyarıyı dikkate almasın gereği yapılınca da sonra muhalif bi kaç kendini bizmez tepki göstersin ne güzel ya.
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TEKİRDAĞLI: Vali bey haklı yeter artık. Üç kuruş fazla kazanacaklar diye yüzlerce insanın hayatı ile oynayamaz işletme. Cezalandırılması normaldir. Valiyi tebrik ediyorum.
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ALPER: Donerce Vali ye tavri kabul edilmez . . . ne o lan serseri gibi orali bile olmuyor , Turkiye kabile devleti mi vatandasta haddini bilmiyor. . , vali devleti temsil eder. . saygizligin valiye degil devlete. . .
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