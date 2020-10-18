Denizli Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdür Vekili Metin'den "imla hatası" açıklaması

Denizli Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdür Vekili Fatmana Metin, bugün servis edilen basın açıklaması metnindeki yazım yanlışları dolayısıyla özür diledi.

Denizli Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdür Vekili Fatmana Metin, bugün servis edilen basın açıklaması metnindeki yazım yanlışları dolayısıyla özür diledi.

Fatmana Metin, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirilen Vali Ali Fuat Atik adına yapılan basın açıklamasındaki imla hatalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Eleştirileri kabul ettiğini belirten Metin, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Valimizin aldırdığı notlar üzerinden taslak bir metin oluşturdum. Taslak metin üzerinden ise sitemizde yayınlanacak asıl basın açıklamasını yazdım. Ancak resmi siteden basın açıklamasını yayınlarken notlar üzerinden hazırladığım taslak metni paylaştım. Daha sonra arkadaşlarımın uyarıları üzerine taslak metni paylaştığımı farkedince hemen asıl basın açıklamamızı siteye yükledim. Ancak önce taslak metni sitemizden paylaştığım için kamuoyuna yazım ve imla hatalı metin yansıdı. Bu konuda çok daha dikkatli olmam gerektiği açıktır. Vatandaşlarımıza dil bilgisi kurallarına göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı teşekkür eder, yapmış olduğum teknik hata yüzünden kamuoyundan özür dilerim."

Denizli'de Kovid-19 denetimlerine 16 Ekim'de Vali Ali Fuat Atik de katılmıştı. Esnafa uyarılarda bulunan Vali Atik, bir dönerci dükkanında ustanın maskeyi burnunu açıkta bırakacak şekilde takmasına ve işletme çalışanlarının eldiven takmamasına tepki göstermişti. Vali Atik daha sonra basın açıklaması yaparak özür dilediğini bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek