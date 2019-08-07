DENİZLİ Uçuruma düşmekten ağaç kurtardı

07.08.2019 19:42

Uçuruma düşmekten ağaç kurtardı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, şarampole inerek yan yatan hafif ticari araç, 150 metrelik uçuruma devrilmekten, yol kenarındaki ağaca çarparak, kurtuldu.

Kaza, geçen 4 Ağustos Pazar günü, Acıpayam ilçesi Eskiköy Mahallesi'nde meydana geldi. İlçede fotoğrafçılık yapan Mustafa Dağ (50), düğün çekimi yapmak için 20 AYP 12 plakalı hafif ticari aracıyla birlikte yola çıktı. Eskiköy Mahalle girişinde sürücü Dağ'ın kontrolünden çıkan araç, şarampole düştü. Araç, 150 metrelik uçuruma devrilmekten yol kenarındaki ağaca çarparak kurtuldu. Sürücü Dağ ve araçta bulunan oğlu Celal Dağ, kazadan yara almadan kurtuldu. Aracı terk eden baba-oğul, çevredekilerden yardım istedi. Mahalle sakinlerinin seferber olduğu kazada, vatandaşlar traktöre bağladıkları aracı uçurumun kenarından çekti. Kaza anı, araç kamerası tarafından kaydedildi. Kazayı yol kenarındaki ağaç sayesinde yara almadan atlattıklarını ifade eden Mustafa Dağ, Mahalle girişinde sağ tarafa dönmeye çalıştım. Aracımın altı, dönüş sırasında yere değdi. O sırada yavaşça hareket ederken, araç birden kontrolümden çıktı. Araç, ağacın üzerine yaslandı. Aracım devrilseydi, 150 metrelik uçuruma yuvarlanabilirdik. Hayatımızı ağaç kurtardı dedi.

Kaynak: DHA