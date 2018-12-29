Denizli Trenin Çarpıp Sürüklediği Minibüsteki 5 Kişi de Kurtuldu

Denizli'nin Honaz ilçesinde, yük treninin, kontrolsüz hemzemin geçitten minibüse çarpması ve yaklaşık 150 metre sürüklemesi sonucu meydana gelen kazada biri polis memuru 5 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 18.30 sıralarında Kaklık Mahallesindeki kontrolsüz hemzemin geçitte meydana geldi. Hasan Çalışkan yönetimindeki 20 RZ 070 plakalı minibüs, Kaklık Mahallesindeki hemzemin geçitten geçerken, Denizli'den Afyon istikametine giden yük treni çarptı. Tren, çarptığı minibüsü önüne alarak yaklaşık 150 metre sürükledi. Trenin durmasının ardından çarpışmanın etkisiyle minibüs içindeki 5 kişi sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın arama kurtarma ekipleri, ambulanslar ve jandarma ekipleri gönderildi. İtfaiye ekipleri tren önünde sürüklenen minibüste sıkışan 5 kişiyi yaralı olarak çıkarıp kurtardı.

Trenin yaklaşık 150 metre sürüklediği minibüs içinde mucize eseri yaralı kurtulan sürücü Hasan Çalışkan ile Mehmet Taş, polis memuru Vedat Besim, İsmail Çalışkan ve kardeşi Ahmet Çalışkan ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlatırken, olay yerindeki incelemenin ardından yük treni yoluna devam etti.

Kaynak: DHA