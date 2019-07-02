DENİZLİ Sulama kanalında erkek cesedi bulundu

Sulama kanalında erkek cesedi bulundu

Denizli'nin Baklan ilçesinde, sulama kanalı içerisinde kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu.

Baklan ilçesi Gelinyolu Mevkisi'nden geçen vatandaşlar, sulama kanalı içerisinde hareketsiz bir kişinin bulunduğunu farkedip, ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, içinde 1 metre derinliğinde su bulunan kanalındaki kişinin yaşamını yitirdiğini belirleyip, cesedini sudan çıkardı. Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede, ellerinde inşaat eldiveni bulunan ve 50 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkeğin üzerinden kimlik çıkmadı. Vücudunda herhangi bir kesici ve delici alet ile darp izi bulunmayan ceset, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Soruşturma başlatan jandarma, cesedi bulunan kişinin kimliğinin tespitine çalışıldığını bildirdi.

Kaynak: DHA