DENİZLİ SAHİBİNİN AĞAÇTAKİ KEDİYİ KURTARMA ÇABASI GÜLÜMSETTİ

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesi Karahayıt Mahallesi'nde Orhan Yıldız'ın işletitği pansiyonun bahçesindeki dut ağacında mahsur kalan 3 aylık yavru kedisini kurtarma çabası gülümsetti.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesi Karahayıt Mahallesi'nde Orhan Yıldız'ın işletitği pansiyonun bahçesindeki dut ağacında mahsur kalan 3 aylık yavru kedisini kurtarma çabası gülümsetti. Yıldız, bir yandan telefonla görüntü çekerken bir yandan da kediye yöresel şive ile talimatlar vererek ağaçtan inmesini sağladı.

Karahayıt Mahallesinde pansiyon işleten Orhan Yıldız'a ait 3 aylık yavru kedi bugün bahçede bulunan dut ağacına çıktı. Ağacın dallarına doğru ilerleyen kedi yere inemeyince sürekli miyavlayarak yardım istedi. Sesi duyan Orhan Yıldız da kedisini ağaçta görünce kurtarmak için konuşmaya başladı. Bir yandan cep telefonuyla görüntü çeken Yıldız, diğer yandan kedisine talimatlar vererek kurtarmaya çalıştı. Orhan Yıldız'ın Ege şivesiyle kedisiyle konuşma anları görüntüyü izleyenleri gülümsetti. Yıldız'ın ağaçtaki kedisiyle, "Pamuk bu yanna gel, itfaiye çağıralım mı, ge bura, inemicen yere niye çıkıyon sen. Gırarım bi yanını bak, ge bura. Gel bu tarafa sola gel, bu yanna gel. Sağına gel, ule hura gel. Sen niye çıktın ora, bak pamuk yanlış anlama, ayağı koy hura, şuna gel, önkü dala gel. Ağır ağır geri gel. Tamam geri gel, korkma bağırma gel aferin. Tutcam seni gel. Çıkma öyle yere bu şekilde" diye konuşması herkesi gülümsetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı