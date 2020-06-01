DENİZLİ Pamukkale 74 gün sonra ziyarete açıldı
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DENİZLİ Pamukkale 74 gün sonra ziyarete açıldı

Pamukkale 74 gün sonra ziyarete açıldıDENİZLİ'de koronavirüs tedbirleri kapsamında 19 Mart'ta ziyaret kapatılan beyaz cennet olarak adlandırılan dünyaca ünlü Pamukkale, normalleşme süreci kapsamında 74 gün sonra bugün tekrar sıkı tedbirlerle ziyarete açıldı.

01.06.2020 14:31 | Son Güncelleme: 01.06.2020 14:45

Pamukkale 74 gün sonra ziyarete açıldı

DENİZLİ'de koronavirüs tedbirleri kapsamında 19 Mart'ta ziyaret kapatılan beyaz cennet olarak adlandırılan dünyaca ünlü Pamukkale, normalleşme süreci kapsamında 74 gün sonra bugün tekrar sıkı tedbirlerle ziyarete açıldı. Pamukkale'ye girmek isteyen ziyaretçilerin maske takmaları zorunlu olurken, kapılarda ateşleri ölçüldükten sonra girişlerine izin veriliyor. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Pamukkale Ören Yeri'nde, koronavirüse tedbirleri kapsamında 19 Mart'ta ziyaretlerin geçici süreyle ertelenmesi kararı alındı. Üç ayrı giriş kapısı bulunan Pamukkale'ye girişlerin yasaklanmasıyla beyaz travertenler ve tarihi antik kent Hierapolis sessizliğe büründü. Ziyaretlerin kapatılmasıyla beyazlığının daha fazla ortaya çıktığı travertenler tarihinde ilk kez bu kadar boş kaldı. Beyaz cennet olarak adlandırılan Pamukkale'deki travertenlere 74 gündür ayak basılmadı. Dünyanın dört bir yanından ziyaretçinin geldiği, geçen yıl 2 milyon 580 bin 245 kişinin ziyaret etmesiyle turist sayısında rekor kırılan Pamukkale'de, sessizlik hakim oldu.

Koronavirüs tedbirlerinde normalleşme sürecinin başlatılmasıyla Pamukkale'de, 74 gün sonra bugün tekrar ziyarete açıldı. Pamukkale Ören Yeri'ne Kuzey kapısı ve travertenlerdeki kapıdan giriş yapılabiliyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında giriş kapılarında ziyaretçilerin ateşleri ölçülüyor. Ateşi olanlar içeri alınmıyor ve sağlık kuruluşuna yönlendiriliyor. Maske takmayanların içeri girişine izin verilmiyor. Giriş kapılarına ve yürüyüş yollarına el dezenfektanları yerleştirildi. El dezenfektanı yapmadan içeriye alınmıyor. Güvenlik görevlileri sosyal mesafe konusunda ziyaretçileri uyaracak. İl Kültür ve Turizm Müdürü Turhan Veli Akyol, Pamukkale'de koranavirüse karşı her türlü tedbirin alındığını belirterek, "Biz bakanlığımızın talimatları gereği her türlü önlemi aldık. Ziyaretçilerimizin maske takmasını ve kendi önlemlerini de almasını bekliyoruz. Girişlerde ziyaretçilerin ateşleri ölçülecek, kapılarda ve içeri de sosyal mesafeye dikkat etmelerini istiyoruz, bunun için uyarı levhalarını astık. Sosyal mesafe için Pamukkale'yi en fazla 750 kişi gezebilecek. Bu nedenle girişleri kontrollü yapacağız. Fazla ziyaretçi almayacağız. Pamukkale daha beyaz haliyle ziyaretçilerini bekliyor" dedi.

Pamukkale'yi ziyarete gelen Ahmet Yıldırım, "İzmir'den Muğla'ya giderken, Pamukkale'ye geldim. Uzun zamandır gelmek istiyordum ancak koronavirüs tedbirleri nedeniyle kapalıydı. Açıldığı duyunca hemen geldim. Kapıda ateşimi ölçtüler, maskeyi çıkarmamam konusunda uyardılar" dedi. Antalya'da yaşayan ve Pamukkale'yi gezmeye gelen Çin vatandaşı Coco Wang, "Pamukkale, salgın nedeniyle kapanınca gezemedim. Bugün açıldığını öğrenince geldim. Pamukkale'yi görmek ve travertenler üzerinde yürümek çok güzel" diye konuştu.

DENİZLİ Pamukkale 74 gün sonra ziyarete açıldı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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