Denizli-otobüs şoföründen duyarlı davranış

28.08.2019 16:16

Otobüs şoföründen duyarlı davranış

Denizli'de, belediye otobüsü şoförü Ahmet Ertuğrul caddede seyir halindeyken, bir gencin bisikletten düştüğünü gördü. Otobüsünü durdurup yardıma koşarak gencin bisiklet gidonuna takılan ayağını kurtaran Ertuğrul, duyarlı davranışıyla takdir topladı. O anlar ise otobüsün güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, bugün saat 08.45 sıralarında, Merkezefendi ilçesi Hüdai Oral Caddesi'nde meydana geldi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ. bünyesinde hizmet veren 130 numaralı Teleferik-Çınar-Servergazi Hastanesi hattının otobüsü şoförü Ahmet Ertuğrul, caddede ilerlerken karşıdan gelen bir bisiklet sürücüsünün kontrolünü kaybederek düştüğünü gördü. Belediye otobüsünü hemen kenara çeken şoför Ertuğrul, meraklı bakışlar arasında aşağı inerek, kaza geçiren gencin bisiklet gidonuna takılan ayağını kurtardı. Şoför Ertuğrul, daha sonra 112 Acil Servisi arayarak olay yerine ambulans çağırdı. Duyarlı davranışıyla takdir toplayan Ertuğrul, 112 Acil Servis ile görüşmesinin ardından trafiğin tıkanmaması için seferine kaldığı yerden devam etti. Yaşanan olay ise otobüsün araç kamerasınca görüntüledi.

Kaynak: DHA