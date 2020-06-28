DENİZLİ Nüfus cüzdanının kaybeden öğrenciyi polis sınava yetiştirdi
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DENİZLİ Nüfus cüzdanının kaybeden öğrenciyi polis sınava yetiştirdi

Nüfus cüzdanının kaybeden öğrenciyi polis sınava yetiştirdiDENİZLİ'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) öncesi nüfus cüzdanını kaybeden öğrenci, polis ekipleri tarafından motosiklete bindirilip Pamukkale İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne götürüldü.

28.06.2020 11:01 | Son Güncelleme: 28.06.2020 11:07

Nüfus cüzdanının kaybeden öğrenciyi polis sınava yetiştirdi

DENİZLİ'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) öncesi nüfus cüzdanını kaybeden öğrenci, polis ekipleri tarafından motosiklete bindirilip Pamukkale İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada nüfus kayıt örneği alınan öğrenci, 1 dakika kala sınava yetiştirildi.

Denizli'de YKS'nin ikinci oturumu olan AYT başladı. Kent genelinde 19 bin 990 aday sınav heyecanı yaşadı. Sınava girenler ve velileri erken saatlerde sınav yerlerinin yolunu tuttu. Sınav öncesi okul dışında veliler adaylar yoğunluk oluşturdu. AYT için sınav yerlerine gelen öğrenciler, sosyal mesafe kuralına uyarak içeriye alındı. Maskesi olmayan öğrencilere maske dağıtıldı. Sınav binasına girişte el dezenfektanı kullanan adaylar, evrak kontrolü ve üst araması yapıldıktan sonra salona girdi. Polis ekipleri okul çevresinde sosyal mesafe kuralına uymayanlara uyarılarda bulundu.

TRAFİK POLİSİ SINAVA YETİŞTİRDİ

Çameli ilçesinden tek başına kent merkezine sınav için gelen ve nüfus cüzdanını kaybeden Ahmet Buğra Demirci, motosikletli trafik polislerinden yardım istedi. Motosiklete bindirilen öğrenciye kask takılarak Pamukkale Nüfus Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada nüfus kayıt örneği verilen Demirci, tekrar polisler tarafından sınava gireceği Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne götürüldü. Demirci, AYT'nin başlamasına 1 dakika kala sınava yetiştirildi.

DENİZLİ Nüfus cüzdanının kaybeden öğrenciyi polis sınava yetiştirdi

Kaynak: DHA

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