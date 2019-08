Denizli'nin 'yaşam savaşçıları' hayatın her alanında can kurtarıyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri başarı çalışmalarını sürdürüyor

Ekipler 2019 yılının ilk 7 ayında binlerce yangın ve trafik kazasına müdahale etti

İtfaiye araç, gereç ve personelleri ile dünya standartlarında hizmet veriyor

DENİZLİ - 530 personel ve kullanılan teknik araç gereçler ile Türkiye'nin sayılı itfaiyelerinden biri olan Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sayısız başarılara imza atmaya devam ediyor. İtfaiye, trafik kazası başta olmak üzere müdahale ettikleri olaylarda ayrıca çok sayıda kişinin de canını kurtararak adeta yaşam savaşçıları olarak çalışıyorlar.

Ege bölgesi ile Türkiye'nin sayılı itfaiyelerinden olan Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı geçmiş yıllarda olduğu gibi 2019 yılının ilk 7 ayında da önemli başarılara imza attı. Yangın, kaza, boğulma, arama ve kurtarma gibi daha bir çok alanda faaliyetlerini sürdüren itfaiye kullandığı binlerce TL değerindeki teknik araç ve gereçler ile de adından söz ettiriyor. Büyük bir disiplin ve teknik bilgi ile donatılmış personeller ile çalışan itfaiye sadece yangın ve kazalara müdahale etmiyor aynı zamanda gittikleri olaylarda can da kurtarıyorlar. İtfaiye erleri çoğu zaman gittikleri vakalarda yaşamın kıyısında duran insanların hayatlarını yaptıkları müdahaleler ile kurtarıyorlar. Adeta yaşam savaşçısı gibi çalışan itfaiye personeli bazen de çoğu insanın yapamayacağını yapıp başkalarının hayatlarını kurtarmak için kendi canlarını tehlikeye atıyorlar. Denizli, kent nüfusuna bakıldığında ise kişi başına düşen itfaiye personeli sayısının fazla olması ile yurt genelinde il sırada.

İtfaiye personeli insan hayatı için gösterdiği hassasiyeti diğer canlılar içinde gösteriyor. Bazen ağaçta mahsur kalan kedi bazen de kafasına boru gibi bir yere sıkıştıran köpeklerin imdadına yine itfaiye erleri yetişiyor. İtfaiyeciler insanlar için yaptıkları dikkatli ve hassas müdahaleleri hayvanlar için de yaparak onlarından hayata tutunmasını sağlıyor.

"530 personelle, 94 müdahale aracımızla 7 gün 24 saat hizmet veriyoruz"

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Murat Başlı, kurumun faaliyetlerini İhlas Haber Ajansı muhabirine anlattı. Başlı, 2019 yılının birinci 7 aylık döneminde 294 trafik kazası, bin 76 kurtarma ve bin 870 yangın vakasına müdahale ettiğini kaydetti. Başlı, "Vakalara müdahale etme süremiz dünya standartlarında, ihbar geldikten sonra ekiplerimizin istasyonu terk etme süreleri takribi 30-60 saniye arasında değişmektedir. Olay yerine intikallerimiz 6 buçuk dakika ile 10 dakika arasında ilerlemektedir. İlimizin 52 ayrı noktasında, 530 personelle, 94 müdahale aracımızla 7 gün 24 saat vatandaşlarımıza hizmet vermekteyiz. Vakalarımızın değerlerini incelediğimizde özellikle trafik kazalarının geçtiğimiz yıla göre özellikle yüzde 2,5-3 arasında düştüğünü gözlemledik. Tabi büyükşehir kanunu ile beraber ilimizin büyükşehir vasfına geçmesiyle beraber trafik kazalarında Denizli şanslı bir kent konumuna geldi. Çünkü ilimizin 11 ayrı noktasında trafik kazalarına müdahale ekiplerimiz bulunmaktadır. Bu ekiplerimiz 3 aylık periyotlar halinde trafik kazalarına müdahale eğitimleri almaktalar. Dünya standartlarında son teknoloji ekipmanları kullanmaktayız" dedi.

"Araç ve ekipmanlarımız çok değerli"

Başlı, gelen ihbarlara çıkış yapma süresinin dünya standartlarında olduğunu da kaydederek, "Ortalamamız şu anda 47 saniye bandı altında istasyon terk süremiz vatandaşımızın ihbarıyla beraber takribi 60 saniye içerisinde ekiplerimiz olay yerine intikal haline geçmiş oluyorlar" ifadelerini kullandı.

Kurumun araç sayısı hakkında bilgiler veren Başlı açıklamaların şöyle sürdürdü:

"İtfaiye teşkilatlarımızda 12 trafik kazalarına müdahale aracı, takribi 23 merdivenli aracımız, 42 bandında arazöz aracımız ve diğer hizmet araçlarımız bulunmaktadır. Toplamda 94 aracımız var. Araçlarımızın tamamı yerli üretimdir, yerli imalattır. İthal araç kullanmıyoruz. Ayrıca araçlarımızın üzerindeki ekipmanlarımız da çok değerlidir. Bu ekipmanlarımız dünya standartlarında uluslararası kriterlere uygun tam donanımlı işinin ehli ekipmanlardır."

Başlı son olarak yürütülen çalışmaların ve bu çalışmalardaki başarıların Denizli büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın liderliğinde gerçekleştiğini, kendisinin itfaiyeye büyük önem verdiğini ve her tülü desteği sağladığını da sözlerine ekledi.

"Su altı arama ve kurtarma ekipleri çevre illere de hizmet veriyor"

Öte yandan, ekiplerin olaylara çıkış esnasında teknik araç ve gereçlerini alıp ayrıca gaz maskesi gibi ekipmanlarını hızlı bir kuşanmaları ise işlerini ne kadar profesyonel yaptıklarını gözler önüne serdi.

Kurumda ayrıca boğulma vakalarına karşı bulunan bot ve dalgıç eğitimli personellerde sadece Denizli'ye değil çevre kentlere de hizmet veriyor. Eğitimli su altı arama ve kurtarma ekipleri çoğu özellikle yaz aylarında baraj ve göllerde yaşanan boğulma vakalarına müdahale ediyorlar.

Kaynak: İHA