Denizli'nin simgesi Horoz heykeli önünde İstiklal marşı
Denizli'nin simgesi Horoz heykeli önünde İstiklal marşıDENİZLİ Büyükşehir Belediyesi, '23 Nisan saat 21.00'de tüm Türkiye İstiklal Marşı okuyalım çağrısına kentin simgesi olan Horoz heykeli önünde uydu.
23.04.2020 23:45 | Son Güncelleme: 23.04.2020 23:45
Denizli'nin simgesi Horoz heykeli önünde İstiklal marşı
DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi, '23 Nisan saat 21.00'de tüm Türkiye İstiklal Marşı okuyalım çağrısına kentin simgesi olan Horoz heykeli önünde uydu. Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, bando eşliğinde İstiklal Marşı okudu.
Kaynak: DHA