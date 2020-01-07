Denizli merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

07.01.2020 15:50 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:50

Denizli merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, örgüt ile irtibatlı olduğu ve ByLock kullandıkları tespit edilen 4 zanlının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.



Kent merkezi, Ankara ve İstanbul'daki operasyonlarda yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA