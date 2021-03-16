Kaçak kullandığı elektriğin kesilmesine sinirlenen çiftçi evini yaktı
Denizli'de bir çiftçi, 3 gün önce kaçak olarak kullandığı elektriğin kesilmesine sinirlenip tek katlı evini ateşe verdi. Çatısı çöken ev tamamen kullanılmaz hale geldi.
Karaismailler Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Mehmet D.'ye ait tek katlı evin mutfak bölümünde, bu sabah yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saat süren çalışmayla yangını söndürdü. Ancak çatısı çöken ev, tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
3 GÜN ÖNCE KESİLEN ELEKTRİĞE SİNİRLENMİŞ
Jandarma ekiplerinin başlattığı soruşturma kapsamında ifade veren ev sahibi Mehmet D., 3 gün önce kaçak kullandığı elektriğin kesildiğini, bu duruma sinirlenerek evini ateşe verip, yaktığını söyledi.
İşte olay yerinden fotoğraflar:
Kaynak: Demirören Haber Ajansı