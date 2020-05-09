Denizli iftar saati: 9 Mayıs 2020 Cumartesi Denizli İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi) Denizli iftar saati kaç? Denizli iftar vakti nedir?
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Denizli iftar saati: 9 Mayıs 2020 Cumartesi Denizli İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi) Denizli iftar saati kaç? Denizli iftar vakti nedir?

Denizli iftar saati: 9 Mayıs 2020 Cumartesi Denizli İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi) Denizli iftar saati kaç? Denizli iftar vakti nedir?
09.05.2020 07:00 | Son Güncelleme: 09.05.2020 07:00

Denizli'da iftara kaç saat kaldı araştırılıyor. Ramazan ayının 16. gününde Denizli iftar saati sorgulanmaya başlandı. Denizli'da yaşayan vatandaşlar, akşam ezanı ile birlikte açacakları oruç için iftar saatini bekliyor.

Ramazan nedeniyle Denizli halkı, imsak vakti en son 04:17'de oruç için niyetlendi. Peki, Denizli iftar vakti kaçta? On bir ayın sultanı Ramazan'da, akşam ezanı ile açılacak oruçlar için yemekler hazırlanırken iftar saati merak ediliyor. 9 Mayıs 2020 Cumartesi günü akşam ezanı kaçta okunacak? Sofralardan bereketin eksik olmadığı üç aylardan biri olan Ramazan ayında Denizli iftar saati kaçta? İşte, Denizli iftar vakti:

9 Mayıs 2020 Cumartesi günü Denizli iftar saati:20:08

2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiye takvimine göre hazırlanan sayfada, bulunduğunuz ili seçerek bir ay boyunca imsak, iftar saatlerini içeren 2020 imsakiye takvimine ulaşabilirsiniz.

Ramazan imsakiyesi için tıklayın...

Mâun Sûresi Yazılışı, Okunuşu ve Anlamı

Okunuşu: Bismillâhi'r-Rahmâni'r-Rahîm. 1- "Eraeytellezî yukezzibu bi'd-dîn. 2- Fezâlike'l-lezî yedu'ul-yetîm. 3- Ve lâ yehuddu alâ ta'âmi'l-miskîn. 4- Feveylun lil-musallîn. 5- Ellezînehum an salâtihim sâhûn. 6- Ellezînehum yurâûn. 7- Ve yemne'ûne'l-mâ'ûn.

Anlamı: —Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla. 1- "Din gününü (İslam'ı, ahirette ceza ve mükâfatı) yalanlayanı gördün mü? 2- İşte o, yetimi itip kakar. 3- Yoksulu doyurmayı teşvik etmez (önayak olmaz). 4- Şu namaz kılanların vay haline! 5- Onlar namazlarından gafildirler (önem vermezler). 6- Onlar gösteriş (için ibadet) yaparlar. 7- Ve onlar en küçük bir yardımı (zekâtı) da engellerler.

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