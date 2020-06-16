DENİZLİ Honaz'da, eski zabıta, başkanın makam şoförü ve personelini darpla suçladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DENİZLİ Honaz'da, eski zabıta, başkanın makam şoförü ve personelini darpla suçladı

Honaz'da, eski zabıta, başkanın makam şoförü ve personelini darpla suçladıDENİZLİ'nin Honaz Belediyesi'nde daha önce 6 yıl zabıta olarak görev yapan Mustafa Sarı (36), Belediye Başkanı Yüksel Kepenek'in makam şoförü ile sulama biriminde çalışan bir personelin saldırısına uğradığını öne sürdü.

16.06.2020 13:05 | Son Güncelleme: 16.06.2020 13:13

Honaz'da, eski zabıta, başkanın makam şoförü ve personelini darpla suçladı

DENİZLİ'nin Honaz Belediyesi'nde daha önce 6 yıl zabıta olarak görev yapan Mustafa Sarı (36), Belediye Başkanı Yüksel Kepenek'in makam şoförü ile sulama biriminde çalışan bir personelin saldırısına uğradığını öne sürdü. Darp raporu alıp, polise şikayetçi olan Sarı, "Beni öldüresiye dövdüler" dedi.

Daha önce belediyede çalışan şimdilerde ise çiftçilik yapan, 2 çocuk babası Mustafa Sarı, 13 Haziran gecesi, saat 01.00 sıralarında otomobiliyle geldiği Honaz- Karakurt karayolu üzerindeki bir kokoreçcide yemek yedi. Eve dönmek için otomobiline yönelen Sarı, iddiaya göre, CHP'li Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek'in makam şoförü Mesut T. ile belediye çalışan Ali Ş.'nin saldırısına uğradı. İkili, Sarı'yı tekme ve yumruklarla dövdü. Ardından da kaçtı. Gözünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar ile kollarında çizikler oluşan Sarı, Denizli Devlet Hastanesi'nden darp raporu alıp, Kınıklı Polis Karakolu'nda şikayetçi oldu.

'BENİ ÖLDÜRESİYE DÖVDÜLER'

Kendisinin daha önce 6 yıl boyunca belediyese sözleşmeli zabıta olarak çalıştığını anlatan Sarı, "Aniden gelip, küfürler ederek saldırdılar. Gözüme ve ayaklarıma vurdular. Yere yatırıp tekmelediler. Ne olduğunu anlayamadım. Beni öldüresiye dövdüler. Daha önce Honaz Belediyesi'nde çalışıyordum. Altı yıl orada görev yapmıştım. Geçen 2 Ocak'ta işten çıkarıldım. Bu kişilerle hiçbir sorunum yok. Beni darp eden kişilerden biri Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek'in şoförü, diğeri de sulama biriminde görevli personel. Neden bu saldırıya uğradığımı bilmiyorum. Kaçarken de tehditler savurdular. Beni ailemle tehdit ettiler. Gereken müracaatları yaptım. Konunun peşini bırakmayacağım" dedi.

DENİZLİ Honaz'da, eski zabıta, başkanın makam şoförü ve personelini darpla suçladı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

İstanbul'un yeni emniyet müdürü, 21 yıl önce FETÖ'yü ilk kez ifşa edip Gülen'in ülkeyi terk etmesine sebep oldu Haber
İstanbul'un yeni emniyet müdürü, 21 yıl önce FETÖ'yü ilk kez ifşa edip Gülen'in ülkeyi terk etmesine sebep oldu
Ebru Gündeş, 3 yıl aradan sonra rekor ücretle O Ses Türkiye'ye geri dönüyor Haber
Ebru Gündeş, 3 yıl aradan sonra rekor ücretle O Ses Türkiye'ye geri dönüyor
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı Haber
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı
Doğu Perinçek, terörist başı Abdullah Öcalan'la çekilen fotoğrafını savundu Haber
Doğu Perinçek, terörist başı Abdullah Öcalan'la çekilen fotoğrafını savundu
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs tedbirlerine uymayan işletmelere ceza kesildi Haber
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs tedbirlerine uymayan işletmelere ceza kesildi
AK Parti'nin yaptırdığı Ayasofya anketinden çıkan sonuç Erdoğan'ın yüzünü güldürecek Haber
AK Parti'nin yaptırdığı Ayasofya anketinden çıkan sonuç Erdoğan'ın yüzünü güldürecek
FETÖ'cüler tarafından başından vurulan 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu
FETÖ'cüler tarafından başından vurulan 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu
Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu
Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye'ye skandal 'kabadayı' benzetmesi
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye'ye skandal "kabadayı" benzetmesi
Mahsun Kırmızıgül, nostaljik paylaşım yaptı, ünlü isimleri görenler tanıyamadı
Mahsun Kırmızıgül, nostaljik paylaşım yaptı, ünlü isimleri görenler tanıyamadı
Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler
Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara koronavirüsle mücadele çağrısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara koronavirüsle mücadele çağrısı
Zorunlu karantinaya alınan kadın, 3 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı
Zorunlu karantinaya alınan kadın, 3 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Tedbirlere uyulmazsa kısıtlamalar tekrar gündeme gelecektir
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Tedbirlere uyulmazsa kısıtlamalar tekrar gündeme gelecektir
Artan vakalara rağmen vatandaşlar, koronavirüs tedbirlerine uymuyor
Artan vakalara rağmen vatandaşlar, koronavirüs tedbirlerine uymuyor
'Kız meselesi' kavgası iki cana mal oldu
"Kız meselesi" kavgası iki cana mal oldu
Kara bulutların sardığı Arnavutköy, gündüz vakti geceyi yaşadı
Kara bulutların sardığı Arnavutköy, gündüz vakti geceyi yaşadı
Casillas, İspanya Futbol Federasyonu başkanlığı adaylığından vazgeçti
Casillas, İspanya Futbol Federasyonu başkanlığı adaylığından vazgeçti
Söylediği sözler sonrası işinden olan tır şoförü, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Hatay Belediyesi'nde işe başladı
Söylediği sözler sonrası işinden olan tır şoförü, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Hatay Belediyesi'nde işe başladı
Abdurrahim Albayrak: Muslera'nın sözleşmesini uzatacağız
Abdurrahim Albayrak: Muslera'nın sözleşmesini uzatacağız
Listeye 5 il daha eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu kent sayısı 42'ye yükseldi
Listeye 5 il daha eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu kent sayısı 42'ye yükseldi
Ortaokul öğrencisi, piknikte bulup 'meteor' sandığı taşa gözü gibi bakıyor
Ortaokul öğrencisi, piknikte bulup 'meteor' sandığı taşa gözü gibi bakıyor
Kız kardeşi tehdit etmişti! Kim, Güney Kore ile ortak kullanılan irtibat bürosunu havaya uçurdu
Kız kardeşi tehdit etmişti! Kim, Güney Kore ile ortak kullanılan irtibat bürosunu havaya uçurdu
İnternetten görüp üretmeye başladığı dekoratif çiçeklerin tanesini 20 bin liraya satıyor
İnternetten görüp üretmeye başladığı dekoratif çiçeklerin tanesini 20 bin liraya satıyor
Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşa etti
Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşa etti
Anneannesinin ölümüyle yıkılan Seray Kaya'dan yürek sızlatan paylaşım: Kalbim dayanmıyor
Anneannesinin ölümüyle yıkılan Seray Kaya'dan yürek sızlatan paylaşım: Kalbim dayanmıyor
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde istifa eden de tazminat alabilecek
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde istifa eden de tazminat alabilecek
AB'den tedarik sorunu itirafı: Şirketler için Türkiye şu anda oldukça cazip
AB'den tedarik sorunu itirafı: Şirketler için Türkiye şu anda oldukça cazip
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel uyardı uyardı: Vakalarda 10 günlük artış olursa yeni tedbirler almamız gerekebilir
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel uyardı uyardı: Vakalarda 10 günlük artış olursa yeni tedbirler almamız...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Leyla Güven Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Musa Farisoğulları
Magazin Sıla Lara Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Falcao Ozan Tufan Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Bülent Korkmaz
Daha Fazla Su Kaza Kadın Bingöl
Şu an buradasınız: DENİZLİ Honaz'da, eski zabıta, başkanın makam şoförü ve personelini darpla suçladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.6.2020 13:22:05. #1.14#
title