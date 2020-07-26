DENİZLİ Evde çıkan yangında 5 aylık bebek öldü, ablası yaralandı
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DENİZLİ Evde çıkan yangında 5 aylık bebek öldü, ablası yaralandı

Evde çıkan yangında 5 aylık bebek öldü, ablası yaralandıDENİZLİ'nin Baklan ilçesinde elektrikten çıktığı tahmin edilen yangında 5 aylık erkek bebek yaşamını yitirirken, 2 yaşındaki ablası ise yaralandı.

26.07.2020 16:59 | Son Güncelleme: 26.07.2020 17:04

Evde çıkan yangında 5 aylık bebek öldü, ablası yaralandı

DENİZLİ'nin Baklan ilçesinde elektrikten çıktığı tahmin edilen yangında 5 aylık erkek bebek yaşamını yitirirken, 2 yaşındaki ablası ise yaralandı.

Baklan'ın kırsal Beyelli Mahallesi'nde, üç çocuklu Sevgi (30) ve Aytekin Akkış (33) çiftinin, iki katlı bir binanın zemin katındaki evlerinde, bugün saat 07.00 sıralarında yangın çıktı. Oturma odasında başlayan ve elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede tüm odayı sardı. Akkış çiftinin bu sırada odada uyuyan çocuklarından 5 aylık İsmail Akkış ile 2 yaşındaki Eşenaz Akkış, yanarak ağır yaralandı. Son anda uyanıp, alevleri fark eden 4 yaşındaki Beyza Akkış ise dışarı çıkarak canını kurtardı. Bu sırada bahçedeki fidanları sulayan Sevgi Akkış yangını fark edip, alevlerin arasına dalarak içerdeki beşiğindeki oğlu İsmail ve yer yatağındaki kızı Eşenaz'ı kucaklayıp, dışarı çıkardı. Bu sırada yardıma koşan yakınları da evin camını kırıp, hortumla su sıkarak alevlere müdahale etti. Bir yandan da durum itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirilip, yardım istendi. Vücutlarında ağır yanıklar bulunan minik İsmail Akkış ile ablası Eşenaz Akkış, Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Ancak iki kardeşten minik İsmail, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Sağ kolunda yanık bulunan abla Eşenaz Akkış'ın ise tedavisi sürüyor. İtfaiye ekiplerinin de gelmesiyle alevler söndürülürken, evde maddi hasar meydana geldi. Aytekin Akkış'ın ise evindeki yangını sabah erken saatte gittği tarlasında haber aldığı, hemen hastanedeki çocuklarının yanına gittiği öğrenildi. Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Beyelli Mahalle Muhtarı Sami Tuncel, yangının kesin çıkış nedeninin itfaiye tarafından araştırıldığını belirterek, 3 kardeş aynı odada uyuyormuş, en büyükleri kaçarak kurtulmuş, anne iki çocuğunu kucaklayıp çıkarmış. Camı kırıp, yangını söndürmüşler. Maalesef bebek hayatını kaybetti. Üzgünüz dedi.

DENİZLİ Evde çıkan yangında 5 aylık bebek öldü, ablası yaralandı

Kaynak: DHA

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