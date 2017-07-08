Denizli El Frenini Çekmeyi Unuttuğu Traktörünün Altında Öldü

El frenini çekmeyi unuttuğu traktörünün altında öldü



DENİZLİ'nin Çivril İlçesi'nde, kuyuya yerleştirdiği su pompasını çalıştırırken el frenini çekmeyi unuttuğu traktörün kuyunun içine düşmesiyle altında kalan çiftçi 32 yaşındaki Ferhat Atilla, öldü.



Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında Çivril'in Kızılcasöğüt Mahallesi'nde yaşandı. Eşi ve 8 yaşındaki oğluyla beraber ayçiçeği tarlası sulamaya giden çiftçi Ferhat Atilla, 2 metre çapında ve 3 metre derinliğindeki su kuyusuna, traktörün arkasındaki vinçle su pompası indirdi. Daha sonra kendisi kuyuya indi. Bu sırada el frenini çekmeyi unuttuğu traktör, geri gelerek kuyunun içine düştü. Traktörün altında kalan Ferhat Atilla öldü. Traktörün geri gelişi sırasında araçtan düşen Atilla'nın eşi ve 8 yaşındaki oğlu ise yaralandı. Yaralılar ambulansla Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yapılan inceleme sonrası, itfaiye ekiplerince traktörün altından çıkarılan Atilla'nın cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.