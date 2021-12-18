Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı
AA / Muhittin Çakır - Haberler | Güncel

Denizli'nin Çivril ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı, 5'i tutuklandı.

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı, 5'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik 3 aylık takibin ardından operasyon düzenledi.

İlçedeki çeşitli adreslere düzenlenen eş zamanlı baskınlarda M.B, A.B, M.Y, M.A.E, S.K. ve A.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerden çeşitli miktarlarda eroin, metamfetamin ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İşlemlerin ardından hakimliğe çıkarılan zanlılardan A.B, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğer zanlılar cezaevine gönderildi.

Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı

AA / Muhittin Çakır - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title