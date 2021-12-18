Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı
AA / Muhittin Çakır - Haberler | Güncel
Denizli'nin Çivril ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı, 5'i tutuklandı.
DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı, 5'i tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik 3 aylık takibin ardından operasyon düzenledi.
İlçedeki çeşitli adreslere düzenlenen eş zamanlı baskınlarda M.B, A.B, M.Y, M.A.E, S.K. ve A.K. gözaltına alındı.
Şüphelilerden çeşitli miktarlarda eroin, metamfetamin ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İşlemlerin ardından hakimliğe çıkarılan zanlılardan A.B, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğer zanlılar cezaevine gönderildi.
AA / Muhittin Çakır - Son Dakika Haberleri
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