Denizli'deki Orman Yangını

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde ormanlık alanda başlayan, dün kontrol altına alınan yangını söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.



Alınan bilgiye göre, Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Tekkeköy, Kabaağaç ve Tırkaz mahalleleri yakınındaki orman yangınına müdahale ediyor.



Önceki gün rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangının dün kontrol altına alınmasının ardından helikopter ve amfibi uçaklar bölgeden ayrıldı.



Ekipler, dozerlerle açılan orman yolundan arazözlerle ilerleyerek yangına müdahalede bulunuyor.



Denizli Orman Bölge Müdürü Mustafa Korucu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının yaklaşık 500 hektarlık alanda etkili olduğunu söyledi.



Yer ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Korucu, "Bir yandan söndürme bir yandan da soğutma işlemi devam ediyor. Zaman zaman alev çıkabiliyor ama anlık müdahale ediyoruz. Zarar gören ormanlık alanı, soğutma işlemlerinin ardından açıklayacağız. Yangının ihmal sonucu çıktığını düşünüyoruz." dedi.



Korucu, yangın bölgesinde 200 personel, 40 arazöz, 16 su ikmal ve 20'ye yakın ilk müdahale ile hizmet aracının bulunduğunu kaydetti.



Denizli'nin Sarayköy ilçesinde 3 Temmuz'da Tekkeköy, Kabaağaç ve Tırkaz mahallelerindeki ormanlık alanda yangın çıkmıştı. Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın nedeniyle bölgedeki üç mahalle boşaltılmıştı.