Denizli'deki Laodikya Antik Kenti içinden geçen enerji nakil hattı kaldırıldı
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Denizli'deki Laodikya Antik Kenti içinden geçen enerji nakil hattı kaldırıldı

13.12.2020 15:57 | Son Güncelleme: 13.12.2020 16:01
Denizli'deki Laodikya Antik Kenti içinden geçen enerji nakil hattı kaldırıldı

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan Denizli'deki Laodikya Antik Kenti içinden geçen enerji nakil hattı, SİT alanı dışına taşındı.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan Denizli'deki Laodikya Antik Kenti içinden geçen enerji nakil hattı, SİT alanı dışına taşındı.

Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu, geçmişi M.Ö. 5500'e uzanan Laodikya Antik Kenti içinden geçen enerji nakil hattının kaldırılması için Kazı Başkanlığı tarafından gönderilen raporun ardından hattın sökülerek antik yerleşim dışına çıkarılması kararını aldı.

Elektrik dağıtım şirketi ekipleri, kent içinde kalan 10 direk ile hatta ait diğer malzemeleri sökerek bölge dışına taşıdı.

Kazı Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, SİT alanı içindeki nakil hatlarının tehlike arz etmesinden dolayı kaldırılması için kurula başvuru yaptıklarını belirtti.

Şimşek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Enerji nakil hattı bölgeye gelenler için tehlike oluşturuyordu. Önce beton, daha sonra ahşap direkler SİT alanı dışına kaldırılmıştı. Nihayet antik kentin ortasından geçen yüksek gerilim hatlarını da kaldırttık. Artık burada çekilecek fotoğraf karelerine sadece kentin güzelliği girecek. SİT alanı içerisindeki görüntü kirliliği ortadan kaldırıldı. Çok mutluyuz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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