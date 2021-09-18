Denizli'deki depremlerin ardından çatlaklar oluşan ev boşaltıldı - Haberler
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Denizli'deki depremlerin ardından çatlaklar oluşan ev boşaltıldı

AA / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel
Denizli'deki depremlerin ardından çatlaklar oluşan ev boşaltıldı

Denizli'nin Çal ilçesinde iki gündür meydana gelen depremler sonrasında çatlaklar oluşan bir evde yaşayanlar tahliye edildi.

Denizli'nin Çal ilçesinde iki gündür meydana gelen depremler sonrasında çatlaklar oluşan bir evde yaşayanlar tahliye edildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının ( Afad ) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 16 Eylül Perşembe günü saat 06.05'te merkez üssü Honaz olan 3,9 büyüklüğündeki depremin ardından 1,3 ila 3,7 büyüklüğünde 20 deprem meydana geldi.

Çal ve Pamukkale ilçelerinde de çok hafif ve hafif şiddetli depremler olurken, Çal ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi'nde çatlaklar nedeniyle hasar oluşan bir evde yaşayanlar tahliye edildi.

AFAD ekipleri, boşaltılan iki katlı kerpiç evde yaşayanlar için çadır kurdu.

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AA / Mustafa Değirmencioğlu - Son Dakika Haberleri
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