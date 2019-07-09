Denizli'deki cinayetlerin zanlısı polise teslim oldu

Denizli'de, cezaevinden izinli çıktıktan sonra tartıştığı amca ve yeğenini av tüfeğiyle öldüren şüpheli polise teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, Pamukkale ilçesinde pazar günü cezaevinden izinli çıkan ve Kocadere Mahallesi'nde sokakta karşılaştığı Ahmet Alkan (22) ile amcası Süleyman Alkan'ı (52) av tüfeğiyle öldüren M.Ö. sabah saatlerinde gittiği polis merkezinde gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından jandarmaya teslim edilen M.Ö'nün ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA