Denizli'deki Aile Faciasında Baba-kız Toprağa Verildi

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, aile fertlerini boğduktan sonra intihar eden Ali Arslan (47) ile öldürdüğü kızı Esma Arslan (13) gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurlandı. Arslan'ın kızı gibi boğarak öldürdüğü eşi Sevgi Arslan'ın (45) otopsinin ise henüz tamamlanmadığı belirtildi.

Dün saat 20.00 sıralarında Akkonak Mahallesi'ndeki evlerine gelen 18 yaşındaki İbrahim Arslan, babası Ali Arslan'ı boğazından iple tavana asılı halde, annesi Sevgi Arslan ve kardeşi Esma Arslan'ı ise yerde hareketsiz yatarken bulunca, komşularından yardım istedi. İhbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ancak, baba ile eşi ve kızının öldüğü belirlendi.

Yapılan araştırmada topladığı atık yağları satarak geçimini sağlayan Ali Arslan'ın iddiaya göre işlerinin bozulması üzerine tefeciden aldığı borcu ödeyemediği için evinin icradan satılması nediniyle yaşadıkları tartışmanın ardından cinnet getirip, eşi ve kızını boğarak öldürdükten sonra intihar ettiği belirlendi.

Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından cenazesi yakınları tarafından teslim alınan İbrahim Arslan ve kızı Esma Arslan için bugün ikindide Ulu Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Törene, anne, baba ve kardeşini kaybeden İbrahim Arslan, ailenin yakınları ve sevenleri katıldı. Kılınan namazın ardından baba-kızın cenazeleri Çamak Mezarlığı'nda yanyana toprağa verildi.

Sevgi Arslan'ın cenazesinin ise otopsi işlemlerinin sürmesi nedeniyle yarın (pazartesi) defnedileceği öğrenildi. - Denizli