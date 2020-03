Denizli'de yüz yıllardır devam eden 'lokma' hayrı geleneği

01.03.2020 11:24 | Son Güncelleme: 01.03.2020 11:25

'Lokma' hayrı geleneğinin yüz yıllardan bu yana devam ettiği Denizli'de neredeyse her gün lokma dağıtılıyor.



Anadolu'nun farklı yörelerinde genelde Ramazan ayında yapılarak dağıtılan lokma tatlısı yüzyıllardan bu yana Denizli'de geleneksel hale gelerek, cuma günleri başta olmak üzere diğer günlerde de dağıtılıyor. Hayır yapmak isteyen vatandaşlar, camilerde ve evlerinin önünde lokma dağıtarak hayırlarını ihya ediyor. Geleneksel hale gelen lokma dağıtımına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, bundan memnun olduklarını dile getirdiler. Pastane çalışanı Ergün Aslan, "Denizli'de geleneksel hale geldi. Her cuma yapılıyor" dedi.



"Çok iyi olduğunu düşünüyorum"



Her namaz çıkışı lokma aldığını belirten Furkan Aksoy isimli vatandaş ise, "Ben açıkçası çok iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü her cuma geliyorum camiye ve her cuma çıkışında alıyorum. Bugün oruçlu olduğumdan dolayı almadım. Allah kabul etsin. Gelenler için de çok iyi bir şey, insanlar hayır yapıyor. Başka yerlere yatırım yapacağına burada millete dağıtması çok iyi bir şey bence" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA