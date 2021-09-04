Denizli'de yonca yüklü kamyonette 285 kilogram esrar ele geçirildi
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Denizli'de yonca yüklü kamyonette 285 kilogram esrar ele geçirildi

Denizli'de yonca yüklü kamyonette 285 kilogram esrar ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir kamyonette yoncaların arasına saklanmış 285 kilogram kubar esrar ele geçirildi, 1 kişi yakalandı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir kamyonette yoncaların arasına saklanmış 285 kilogram kubar esrar ele geçirildi, 1 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Narkotik ekipleri, Burdur'dan Acıpayam'a uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine soruşturma başlattı.

Ekipler, yaklaşık 2 aylık çalışma sonucu eşkalini belirledikleri A.B'nin kullandığı yonca yüklü kamyoneti takibe aldı.

Drone ile havadan desteklenen operasyonda Yumrutaş Mahallesi yakınlarında "dur" uyarısı yapılan kamyonetin sürücüsü tarla yoluna girerek kaçmaya çalıştı.

Kovalamaca sonucu durdurulan kamyonette narkotik köpeği "Manşet" yardımıyla yapılan aramada yonca balyaları altına gizlenmiş 10 çuvalda toplam 285 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Sürücü A.B. karakola götürüldü.

Denizli'de yonca yüklü kamyonette 285 kilogram esrar ele geçirildi
Denizli'de yonca yüklü kamyonette 285 kilogram esrar ele geçirildi
Denizli'de yonca yüklü kamyonette 285 kilogram esrar ele geçirildi
Denizli'de yonca yüklü kamyonette 285 kilogram esrar ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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