Denizli'de yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu çok sayıda kişi yaralandı - Haberler
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Denizli'de yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu çok sayıda kişi yaralandı

Denizli'de yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu çok sayıda kişi yaralandı
AA / Çağatay İğci - Haberler | Güncel

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen otobüs, Denizli-Afyonkarahisar kara yolunda aynı istikametteki tıra çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle otobüsteki yolculardan çoğu yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bazı yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

AA / Çağatay İğci - Son Dakika Haberleri

Bozkurt, Denizli, Güncel, Haber

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