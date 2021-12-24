Denizli'de yılbaşında piyasaya sürülecek 350 şişe sahte içki ele geçirdi - Haberler
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Denizli'de yılbaşında piyasaya sürülecek 350 şişe sahte içki ele geçirdi

Denizli'de yılbaşında piyasaya sürülecek 350 şişe sahte içki ele geçirdi
Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Haberler | Güncel

DENİZLİ'de jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonda yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek istenen sahte bandrollü 350 şişe sahte viski, rakı ve votka ele geçirdi, 3 kişiyi gözaltına aldı.

DENİZLİ'de jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonda yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek istenen sahte bandrollü 350 şişe sahte viski, rakı ve votka ele geçirdi, 3 kişiyi gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Sarayköy ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı öncesi piyasaya sahte içki sürüleceğini tespit etti. İzmir'den getirilen sahte içkilerin Pamukkale ilçesinde eğlence mekanlarında piyasaya sürüleceğini belirleyen jandarma ekipleri dün Duacılı Mahallesi'nde operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda biri taksi olmak üzere 2 otomobil durduruldu. Takside yapılan aramada bagajında 350 şişe satışa hazır şekilde viski, rakı, votka ve 251 adet de bandrol ele geçirdi. Taksi ve diğer araçta bulunan şüpheliler Engin T. (43), Mehmet Ali K. (21) ve Yüksel Ö. (50) gözaltına alındı. Şişelerin çöplerden toplandığı, üzerlerindeki bandrollerin de sahte olduğu belirlendi.


Denizli'de yılbaşında piyasaya sürülecek 350 şişe sahte içki ele geçirdi

Denizli'de yılbaşında piyasaya sürülecek 350 şişe sahte içki ele geçirdi

Denizli'de yılbaşında piyasaya sürülecek 350 şişe sahte içki ele geçirdi

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Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Son Dakika Haberleri

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