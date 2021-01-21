Yaralı atmaca, tedavisinin ardından doğaya salındı
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Yaralı atmaca, tedavisinin ardından doğaya salındı

21.01.2021 14:47 | Son Güncelleme: 21.01.2021 15:41

Denizli'de yaralı bulunan atmaca, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Denizli'de yaralı bulunan atmaca, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 19 Ocak'ta İncilipınar Mahallesi'nde çevre sakinlerince bulunan atmaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi.

Veterinerlerce yapılan kontrolünde, pencere camına çarparak düştüğü tahmin edilen atmacanın kanadında, doku zedelenmesi tespit edildi.

Tedavinin ardından sağlığına kavuşan atmaca, numaralandırılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Yaralı atmaca, tedavisinin ardından doğaya salındı
Yaralı atmaca, tedavisinin ardından doğaya salındı
Yaralı atmaca, tedavisinin ardından doğaya salındı
Yaralı atmaca, tedavisinin ardından doğaya salındı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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