Denizli'de vatandaşlar, Kurban Bayramı namazında camileri doldurdu
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Denizli'de vatandaşlar, Kurban Bayramı namazında camileri doldurdu

Denizli'de vatandaşlar, Kurban Bayramı namazında camileri doldurdu
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel

Denizli'de vatandaşlar, Kurban Bayramı namazını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyarak kıldı.

Denizli'de vatandaşlar, Kurban Bayramı namazını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyarak kıldı.

Kentteki camilere seccadeleri ve maskeleri ile gelen vatandaşlar, sosyal mesafeye uygun şekilde saf tuttu.

15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanındaki Yeni Cami'de yer bulamayanlar namazlarını avluda kıldı.

İl Müftüsü Mehmet Aşık'ın vaazının ardından kılınan bayram namazı ve yapılan dua sonrası, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, 11'inci Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Cengiz Güven, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile diğer protokol üyeleri, vatandaşlarla bayramlaştı.

Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda kurulan çadırda çay, simit ve peynir ikram etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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