Denizli'de uyuşturucu operasyonlarında 12 kişi tutuklandı - Haberler
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Denizli'de uyuşturucu operasyonlarında 12 kişi tutuklandı

AA, Çağatay İğci - Güncel
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Denizli'de uyuşturucu operasyonlarında 12 kişi tutuklandı

Denizli'de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 12 şüpheli tutuklandı.

Denizli'de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 12 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışmaları sürüyor.

Ekipler, son bir haftada düzenledikleri operasyonlarda 12 şüpheliyi yakaladı.

Bir miktar uyuşturucu maddenin de ele geçirildiği çalışmada mahkemeye sevk edilen şüpheliler "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan tutuklandı.

AA / Çağatay İğci - Güncel

Uyuşturucu, Narkotik, Denizli, Güncel, Haber

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