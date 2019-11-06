Denizli'de üç ay korumaya alınan peçeli baykuş, özgürlüğüne uçtu

06.11.2019 14:54 | Son Güncelleme: 06.11.2019 14:54

Bakıma muhtaç olarak üç ay önce Denizli Büyükşehir Belediyesinin Barınma ve Rehabilitasyon Merkezine getirilen yavru peçeli baykuş, sağlığına kavuşturulmasının ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, üç ay önce vatandaşlar tarafından bulunan yavru peçeli baykuş, Sokak Hayvanları Barınma Rehabilitasyon Merkezinde konuk edildi.

Yavru olduğu için uçamayan baykuşun tedavi ve bakım süreci Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezinde tamamlandı. Veterinerler tarafından son kontrolleri yapılan peçeli baykuş, özgürlüğüne bırakıldı.

Açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın da baykuşla yakından ilgilendiği belirtildi.

Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı veterinerlerinden Hasan Kılıç, "Yavru baykuşun tedavi ve bakımlarını veteriner arkadaşlarımızla birlikte aksatmadan yaptık. Bugün de sağlıklı bir şekilde doğaya bırakmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA