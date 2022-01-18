Denizli'de üç aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Haberler
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Denizli'de üç aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Denizli'de üç aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
AA / Muhittin Çakır - Haberler | Güncel

Denizli'nin Çal ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çal ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Mehmet Akdeniz idaresindeki 20 LR 885 plakalı otomobil, Denizler Mahallesi yakınlarında buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda, Mehmet Önal yönetimindeki 20 AEU 809 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı.

Daha sonra da Bayram Yıldırım'ın kullandığı 35 AK 2561 plakalı otomobil, kaza yapan araçlara çarptı.

Kazada yaralanan Çağdaş Yıldız, Arif Cengiz ve Yusuf Yatıcı, 112 Acil Servis ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Yatıcı, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

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AA / Muhittin Çakır - Son Dakika Haberleri

Mehmet Akdeniz, Mehmet Önal, Otomobil, Denizli, Güncel, Haber

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