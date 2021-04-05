Denizli'de tüfekle vurulmuş 2 leylek ölü bulundu

DENİZLİ'nin Çal ilçesinde, göç eden iki leylek tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu.

DENİZLİ'nin Çal ilçesinde, göç eden iki leylek tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. Jandarma, leylekleri vuran şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Hançalar Mahallesi'nde yaşayan Ali Boyacı, öğle saatlerinde Karakavaklar mevkisinde koyun otlattığı sırada iki leyleğin hareketsiz olduğunu fark etti. Boyacı, yaptığı incelemede leyleklerin ölü olduğunu gördü. Leyleklerin tüfekle vurulup, öldürüldüğünden şüphelenen Boyacı, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gönderilen veteriner hekim, leyleklerin tüfekle vurularak öldürüldüğünü tespit etti. Jandarma, yaptığı incelemede leyleklerin ölü bulunduğu alanlarda boş mermi kovanları buldu.Jandarma ekipleri, otomobille kaçtıkları belirtilen 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT