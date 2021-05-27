Denizli'de traktöre bağlı tarım aletine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
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Denizli'de traktöre bağlı tarım aletine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Denizli'de traktöre bağlı tarım aletine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Muhittin Çakır - Haberler | Güncel

Denizli'nin Çivril ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yaren Yalçın idaresindeki 20 YY 150 plakalı otomobil, Denizli-Uşak kara yolunun Yassıhöyük Mahallesi yakınlarında İbrahim Ay yönetimindeki 20 ABT 475 plakalı traktörün arkasına bağlı tarım aletine çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Yalçın, yanındaki Hanife Gökçe, Faika Özkan ve Zarife Saman yaralandı.

Sağlık ekiplerince Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Denizli'de traktöre bağlı tarım aletine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Çakır

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