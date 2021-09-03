Denizli'de trafo merkezinde yangın; 2 ilçede elektrik kesildi (2)

TEKRAR ELEKTRİK VERİLDİDenizli'nin Acıpayam ilçesinde çıkan yangın sonrası Acıpayam ve Çameli ilçelerinde yaşanan elektrik sıkıntısı sona erdi.

TEKRAR ELEKTRİK VERİLDİ

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde çıkan yangın sonrası Acıpayam ve Çameli ilçelerinde yaşanan elektrik sıkıntısı sona erdi. Trafoda yapılan onarım çalışmalarının ardından iki ilçeye 3 saat sonra elektrik verildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sezgin Özdemir