Denizli'de "Ticaretin Derin Kökleri Uluslararası Ahilik ve Altıneller Festivali" başladı

Denizli'de, "Ticaretin Derin Kökleri Uluslararası Ahilik ve Altıneller Festivali" pazar yerinde gerçekleştirilen etkinliklerle başladı.

Denizli'de, "Ticaretin Derin Kökleri Uluslararası Ahilik ve Altıneller Festivali" pazar yerinde gerçekleştirilen etkinliklerle başladı.

Ahi Evran-ı Veli Yılı dolayısıyla Denizli'de de 3-21 Eylül tarihleri arasında çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. Bu kapsamda Kayıhan pazar yerinde tören düzenlendi.

Protokol üyeleri, Ahi duasının ardından pazar yerini gezerek esnafa hayırlı alışverişler diledi.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, törende, Ahi Sinan ve Ali Duman'ın yaşadığı şehir olan Denizli'de ahilik kültürünün anlamına işaret etti.

Denizli'nin bir ticaret kenti olmasında ahilik teşkilatının etkisinin büyük olduğuna değinen Atik, şunları söyledi:

"Ahilik ve geçmişten gelen değerler sayesinde dürüst, doğru esnaflık, helal kazanç üzerine kurulmuş bir anlayışla bugün çok şükür o geleceğin bir yansıması olarak Denizli Türkiye ekonomisinde çok ciddi yer almaktadır. Biz bugün bu geleceği yaşatmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Ahiliği sadece bir esnaf örgütlenmesi olarak görmemek lazım. Ahilik aynı zamanda Anadolu'nun Türkleşmesi, İslamlaşması için çok önemli vazifeleri de getirmiştir."

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da Denizli'nin ahiliğin en güçlü merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Bu çalışmalarla ahiliğin dürüstlük, ahlak, kalite, üretim gibi ilkelerini anlatma anlamında imkan sağlanacağını vurgulayan Zolan, "Ahilik bizim özümüz, bizim kültürümüz. Bizi biz yapan, hamurumuzun yoğurulduğu değerlerden. Bu noktada ahiliği kaybetmeden, yok olmasına müsaade etmeden gelecek nesillere aktarmak bizim vazifemiz." dedi.

Zolan, etkinlikler kapsamında el sanatlarıyla farklı boyutlarda çok özel insanların yapmış olduğu eserlerin buluşacağı Altıneller Festivalinin de düzenleneceğini kaydetti.

Türk Ocakları Denizli Şube Başkanı Prof. Dr. Turgut Tok ise kent merkezinin yanı sıra Acıpayam ve Buldan'da da etkinlikler düzenleneceğini bildirdi.

Programa, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Denizli Esnaf Odaları Birliği Başkanı Mehmet Ali Erbeği, oda temsilcileri ve esnaf katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu