Denizli'de terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı - Haberler
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Denizli'de terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı

AA / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel
Denizli'de terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı

Denizli'de sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Denizli'de sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının "PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü" ile ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden örgüt propagandası yaptıkları belirlenen zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı, bazı dijital malzemelere el konuldu.

Şüpheli, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

AA / Mustafa Değirmencioğlu - Son Dakika Haberleri
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