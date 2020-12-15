Tellere sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
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Tellere sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

15.12.2020 17:33 | Son Güncelleme: 15.12.2020 17:51

Denizli'nin Babadağ ilçesinde depo içerisindeki inşaat tellerinin arasında sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Denizli'nin Babadağ ilçesinde depo içerisindeki inşaat tellerinin arasında sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Cumhuriyet Mahallesinde bir depo içerisindeki inşaat tellerine kedinin sıkıştığı ihbarı üzerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Babadağ şubesi ekipleri harekete geçti.

Telleri kesen ekipler, kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı.

Tellere sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
Tellere sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
Tellere sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
Tellere sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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