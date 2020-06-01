Denizli'de teleferik ve Bağbaşı Yaylası ziyarete açıldı Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kapanan Bağbaşı Yaylası kontrollü normal hayata dönüşün ilk gününde yeniden açıldı.

Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kapanan Bağbaşı Yaylası kontrollü normal hayata dönüşün ilk gününde yeniden açıldı.

Geçici süre kapatılan ve bin 500 metre yükseklikte bulunan teleferik ve yaylada Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri dezenfekte çalışması yaparak tesisi ziyarete hazır hale getirdi.

Tesisin alt istasyonunda başlayan çalışma kapsamında gişeler, teleferik kabinleri, asansörler, kafe ve restoran ile dinlenme alanları, çocuk oyun alanları, bungalov evler ve diğer tüm tesisler dezenfekte edildi.

Ekipler tesis önünde bekleyerek maskesiz geçişe izin vermedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan yaptığı açıklamada Kovid-19'a karşı tedbirlerini düzenli bir şekilde sürdürmeye devam ettiklerini söyledi.

Rutin hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarının yanında hizmete açılan tesislerde de dezenfeksiyon işlemleri yaptıklarını ifade eden Zolan, "Kullanıma kapatılan tesislerimizde tüm tedbirlerimizi alarak vatandaşlarımızın ziyaretine hazır hale getiriyoruz. Vatandaşlarımız da lütfen sosyal mesafe, maske ve hijyenlerine dikkat etsin. Biz tüm ekiplerimizle birlikte vatandaşlarımızın sağlık, huzur ve güveni için çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA