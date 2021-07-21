Denizli'de tekstil atölyesi ve yanındaki otomobil yandı
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Denizli'de tekstil atölyesi ve yanındaki otomobil yandı

Denizli'de tekstil atölyesi ve yanındaki otomobil yandı
Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Haberler | Güncel

DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde çıkan yangında, tekstil atölyesi ve otomobil kullanılmaz hale geldi.

DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde çıkan yangında, tekstil atölyesi ve otomobil kullanılmaz hale geldi.

Kızılcabölük Mahallesi'nde Ahmet Cennetoğlu'na ait tekstil atölyesinde bu sabah yangın çıktı. İçinde tekstil ürünlerinin de bulunduğu atölyede, alevler kısa sürede büyüdü. Yangın, atölyenin yan tarafında bulunan otomobile de sıçradı. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangını söndürdü. Yangında, atölye ve otomobil kullanılmaz hale geldi.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Denizli'de tekstil atölyesi ve yanındaki otomobil yandı
Denizli'de tekstil atölyesi ve yanındaki otomobil yandı
Denizli'de tekstil atölyesi ve yanındaki otomobil yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat

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