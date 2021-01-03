Denizli'de sokağa çıkma kısıtlamasında ehliyetsiz araç kullanan sürücüye 8 bin 250 lira ceza
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Denizli'de sokağa çıkma kısıtlamasında ehliyetsiz araç kullanan sürücüye 8 bin 250 lira ceza

03.01.2021 16:49 | Son Güncelleme: 03.01.2021 16:52
Denizli'de sokağa çıkma kısıtlamasında ehliyetsiz araç kullanan sürücüye 8 bin 250 lira ceza

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında ehliyetsiz araç kullandığı belirlenen kişiye, 8 bin 250 lira ceza kesildi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında ehliyetsiz araç kullandığı belirlenen kişiye, 8 bin 250 lira ceza kesildi.

Denizli-Antalya kara yolu üzerinde uygulama yapan emniyet ekipleri, Zeytinköy Mahallesi'nde hız ihlali yaptığı için durdurdukları otomobilin sürücüsünün üzerinde kimlik ve ehliyet olmadığını tespit etti.

Hastaneye gitmek için yola çıktığını ve isminin T.D. (26) olduğunu söyleyen sürücünün ehliyetine daha önce el konulduğunu belirleyen polis ekipleri, araçta yaptıkları aramada uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı hakkında "ehliyetsiz araç kullanmak", "hız sınırının ihlali", "sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak" suçlarından toplam 8 bin 250 lira ceza uygulandı. Araç, çekici yardımıyla götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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