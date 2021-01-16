Denizli'de silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
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Denizli'de silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

16.01.2021 17:23 | Son Güncelleme: 16.01.2021 17:26
Denizli'de silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Denizli'nin Çivril ilçesinde silah kaçakçılığı suçlamasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde silah kaçakçılığı suçlamasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde bir iş yerinde ruhsatsız silahlar bulunduğu ve silah kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bir oto galeride de ruhsatsız silahlar bulunduğunun belirlenmesi sonrası iki iş yerine operasyon düzenlendi.

H.B. ve B.B'nin gözaltına alındığı iş yerlerinde 3 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Çakır

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