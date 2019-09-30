Denizli'de seyir halindeki otomobil alev aldı

Denizli'de seyir halindeki otomobil alev aldı

Denizli'de seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın itfaiyenin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

30.09.2019 09:58
Denizli'de seyir halindeki otomobil alev aldı

Denizli'de seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın itfaiyenin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.


Olay, Çal ilçesi Hançalar yolu üzerinde meydana geldi. 20 LV 173 plakalı otomobili ile trafikte seyir halinde olan Nuh Kocadurdu, aracın motor kısmından dumanlar geldiğini görünce itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler hızlı bir şekilde aracın ön kaputundan yükselen alevlere müdahale ederek söndürdü. Yangın itfaiyenin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yapılan ilk tespitlerde ise yangının aracın elektrik aksamında yaşanan kısa devreden çıkmış olabileceği düşünülüyor. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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