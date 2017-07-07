Denizli'de Otomobille Motosiklet Çarpıştı: 2 Ölü
Denizli'nin Çardak ilçesinde, otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Denizli'nin Çardak ilçesinde, otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Aykut Doğan idaresindeki 20 UC 078 plakalı motosiklet, Denizli-Afyonkarahisar karayolu Havalimanı kavşağından dönmeye çalışan Selamettin G'nin kullandığı 07 EAG 53 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü Doğan ile motosikletteki Recep Sarı olay yerinde yaşamını yitirdi.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.