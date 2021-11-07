Denizli'de otomobilin tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı

SARAYKÖY, DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Sarayköy ilçesinde otomobilin kavşaktan dönmeye çalışan tırın kasasına çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Yaşar Kocaman idaresindeki 20 F 2339 plakalı otomobil Beylerbeyi Mahallesi yakınlarında kavşaktan dönmeye çalışan tırın kasasına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil daha sonra park halindeki 20 SC 551 plakalı otomobile çarparak durabildi.

Kazayı gören vatandaşlar durumu, polis, itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Kocaman'ın öldüğünü belirledi.

Yaralılar Kocaman'ın eşi Ayşe Kocaman ile diğer otomobildeki Dilek Eroğlu ile kızı Ahsen Eroğlu ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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