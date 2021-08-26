Denizli'de otomobilin refüjdeki elektrik direği ile ağaçlara çarpması kameraya yansıdı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin refüjdeki elektrik direği ile ağaçlara çarpma anı başka bir araçtaki kamera tarafından kaydedildi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin refüjdeki elektrik direği ile ağaçlara çarpma anı başka bir araçtaki kamera tarafından kaydedildi.

Fevzi Çakmak Bulvarı'ndan Deliktaş istikametine giden Hasan Ali K. yönetimindeki 20 ADA 510 plakalı otomobil, Fatih Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki ağaçlara ve direğe çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yerinden çıkan otomobilin motoru yaklaşık 50 metre ileriye fırladı. Hafif yaralanan emniyet kemerleri takılı sürücü ile yanındaki yolcu hastaneye kaldırıldı.

Kazan anı, arkadan gelen bir araçtaki kamera tarafından kaydedildi. Görüntülerde hızla giden otomobilin sağa geçtikten sonra sola kayması ve refüjdeki elektrik direği ile ağaçlara çarpması yer alıyor. Görüntülerde diğer araçların kontrollü bir şekilde durması ve bazı vatandaşların yardıma koşması görülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Çakır