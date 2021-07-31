Denizli'de otomobil restoranın giriş kapısına çarptı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobilin çarptığı restoranda hasar oluştu.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobilin çarptığı restoranda hasar oluştu.
Büşra Nur Y'nin kullandığı 48 KA 152 plakalı otomobil, İncilipınar Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi 3375 Sokak'taki restoranın giriş kapısına çarptı.
Çarpma sonucu kapının camları kırıldı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ekibi sevk edildi.
Polisin incelemesinin ardından otomobil, çekiciyle kaza yerinden kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu