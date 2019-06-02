Denizli'de orman yangını

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan orman yangınında 1 hektarlık alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Kocadere Mahallesi Üvez mevkindeki kızılçam ormanında farklı noktalarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Bir helikopter, karadan 4 arazöz ve 30 orman işçisiyle müdahale edilen alevler kontrol altına alındı.

Denizli Orman Bölge Müdürü Mustafa Korucu, yaptığı açıklamada, yangının iki farklı noktadan çıktığını belirlediklerini, kundaklama ihtimali üzerinde durduklarını ve yaklaşık 1 hektarlık alanın zarar gördüğünü bildirdi.

Kaynak: AA